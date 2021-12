Paura a Quartu: “Aggredito da un pitbull fuori da un bar, ha sbranato il mio cagnolino”

È stato aggredito da un pitbull, che l’ha fatto cadere per terra e, mentre cercava di rialzarsi, ha assistito alla morte, davanti ai suoi occhi, del volpino di un anno che aveva adottato. Un’aggressione choc da parte di una razza di cani tra le più pericolose, quella subíta in piazza Azuni a Quartu Sant’Elena da Ignazio Moi, pensionato di sessantasette anni, avvenuta verso le dieci: “Stavo chiacchierando con un amico fuori da un bar quando il pitbull, di corsa, si è scagliato contro di me, facendomi cadere. Nella caduta ho rimediato ferite al polso sinistro”, racconta l’uomo, al quale sono stati assegnati sette giorni di cure dopo la visita fatta al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. E, purtroppo, durante la violenta aggressione, non ha potuto fare nulla per salvare il suo cagnolino dalle grinfie del pitbull: “L’ha sbranato, non l’ha lasciato sinché non è morto. Insieme a dei passanti e ad alcuni poliziotti abbiamo provato a liberarlo, dando anche calci all’animale, ma non è servito a nulla”.

Poi, il pitbull è scappato “e ha aggredito anche altri cani, uno sicuramente vicino ai giardini di piazza Matteotti. Lunedì porterò il referto dei medici dalla polizia e dalla polizia Locale e sporgerò denuncia. Me la sono vista bruttissima, chi ha lasciato libero quel cane mi dovrà come minimo pagare i danni”.