Paura a Pula, famiglia salva per miracolo dopo il crollo di un albero

Il forte vento continua a “spaventare” tutta la Sardegna. A Pula, in un agriturismo, una famiglia è riuscita ad evitare, per miracolo, di essere travolta da un grosso albero letteralmente abbattuto dal forte maestrale. Il tronco ha abbattuto alcuni cavi dell’alta tensione, andando a schiantarsi a poca distanza dall’automobile della coppia. Un gruppo di altre persone, a causa del crollo, è rimasta intrappolata nella strada interna della struttura. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco, i pompieri sono ancora all’opera per cercare di mettere in sicurezza tutta l’area. Sul caos maltempo interviene anche la sindaca Carla Medau: “Il forte vento è previsto anche per le prossime ore, invito tutti i concittadini a evitare qualunque tipo di spostamento non necessario”.