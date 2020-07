Paura a Nulvi, due operai bloccati a 25 metri d’altezza accanto a una pala eolica

Paura a Nulvi per due operai rimasti bloccati in cima a una pala eolica. I due stavano svolgendo un lavoro di manutenzione quando il loro mezzo snorkel si è guastato. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Sassari insieme a un’autoscala, riuscendo a portare in salvo la coppia di lavoratori. Non è stato necessario l’utilizzo di un elicottero perchè le squadre a terra erano riuscite a completare le operazioni di soccorso.