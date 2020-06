Paura a Maracalagonis, incendio devasta un deposito edile

Incendio a Maracalagonis. La sala operativa 115 del dei Vigili di Cagliari ha inviato, per l’Incendio in un deposito edile, due squadre e tre mezzi di supporto in via Mara. Un rogo di vegetazione è stato spinto dal vento in un deposito di materiale edile.

Le squadre intervenute hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza del sito. Particolare attenzione da parte dei vigili per la presenza di alcune bottiglie di gpl. L’intervento è attualmente in fase di bonifica