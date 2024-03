Paura a Mandas, palma gigantesca crolla in strada: distrutta la recinzione di un edificio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Mandas – Crolla una grossa palma in strada, distrutta la recinzione di un edificio, il sindaco Oppus: “Fortunatamente quando la pianta è collassata non passava nessuno e nessuna macchina era parcheggiata. Muri e recinzioni si possono tranquillamente ricostruire”. Grande paura oggi nel paese della Trexenta: una palma di grandi dimensioni è crollata all’improvviso. Era situata dentro il cortile di un edificio privato, in una strada del centro abitato. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Mandas prontamente intervenuti per ristabilire la viabilità e la sicurezza delle persone.