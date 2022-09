Paura a Isili, nella centralissima piazza Repubblica, per un incendio che ha avvolto una casa disabitata con dentro alcune bombole di gpl. I pompieri del distaccamento di Mandas, avvisati da alcuni passanti, si sono precipitati dentro l’abitazione e sono riusciti, a fatica e con il supporto di un’autopompa e di un’autobotte, a domare le fiamme e mettere in sicurezza le bombole.

Non si registrano fortunatamente feriti, già partite le indagini per scoprire le cause del rogo.