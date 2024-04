Paura a Capoterra, un albero crolla sulla Sulcitana

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra – Un albero crolla lungo la carreggiata della statale 195, spostato prontamente dagli automobilisti per permettere il transito dei veicoli: nessun danno alle vetture o alle persone, per fortuna, pericolo evitato solo per fortuna. Il fatto è avvenuto oggi, subito dopo la rotatoria di Frutti D’Oro, direzione Pula: a raccontare l’episodio sono gli stessi viaggiatori che hanno spostato il grosso tronco dalla strada, appoggiandolo lungo il marciapiede. Faceva parte di una serie di alberi che costeggiano il percorso pedonale, la manutenzione della strada in questione è di competenza dell’Anas. Informati del fatto, comunque, anche i tecnici comunali che hanno dato le giuste indicazioni riguardo il caso. Anche altre piante sarebbero, apparentemente, pericolanti o, comunque, soggette a potenziali crolli anche a causa di forte vento come oggi: “Sono da mettere in sicurezza” espone una cittadina.