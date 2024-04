Paura a Capoterra, canneti e sterpaglie a fuoco a ridosso delle case

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La stagione estiva non è ancora iniziata ma quella degli incendi si: i primi roghi sono registrati da giorni a Capoterra e in altri territori del Sud Sardegna. Questa sera le fiamme hanno avvolto la fitta vegetazione presente nel rione, i residenti della zona hanno allertato le squadre che sono giunte sul posto per domare le fiamme. Si preannuncia un’altra “calda” stagione, “è necessario prevenire: il comune predisponga azioni straordinarie e risorse per la pulizia di canali e cunette” espone il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda “i quartieri più a rischio sono Santa Rosa, Poggio dei Pini, Coop Mille. È opportuno attivarsi con estrema urgenza al fine di garantire la sicurezza ai cittadini”.