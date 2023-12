Paura a Capoterra, albero pericolante nel parco giochi di via Satta

Capoterra – Albero pericolante in via Satta, operai al lavoro per mettere in sicurezza la grossa pianta ubicata dentro il parco giochi. Numerose le segnalazioni da parte di alcuni residenti della zona che avevano notato, da tempo, la pianta instabile. L’intervento, da parte degli addetti predisposti per la messa in sicurezza, è iniziato nel primo pomeriggio: un albero in particolare è oggetto di attenzione poiché non eretto e al margine della strada, le segnalazioni riguardano, però, anche altri alberi del parco. “Bene, i lavori continuano, hanno capito che dovevano demolirla del tutto, spero prendano provvedimenti anche per le altre piante pericolose, non basta sfoltirle, non aspettiamo il peggio” esprime una cittadina.