Paura a Capoterra, 27enne minaccia di far esplodere la casa e aggredisce i carabinieri con una spranga

Capoterra – Alta tensione in città, ventisettenne minaccia di far esplodere la casa e oppone resistenza alle forze dell’ordine intervenute per placare la situazione.

Ore di paura quelle vissute questo pomeriggio: dalle prime informazioni trapelate, un uomo, in evidente stato confusionale, ha evidenziato la volontà di far esplodere la sua l’abitazione in via Lisbona. Immediato l’intervento da parte dei militari locali e della polizia municipale che, dopo aver convinto il ventisettenne ad aprire la porta domestica, avrebbe aggredito con una spranga i componenti della pattuglia. La reazione è stata immediata e l’uomo è stato immobilizzato e trasportato in caserma per le verifiche del caso. Una situazione di potenziale pericolo, insomma, sventata dal pronto intervento delle forze dell’ordine.