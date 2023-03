Paura a Cagliari, tamponamento a catena in viale Elmas: un’auto travolge una moto parcheggiata

Paura a Cagliari per un incidente a catena avvenuto in viale Elmas. Tre le auto rimaste coinvolte: una Ford, colpita da dietro da una Renault centrata, a sua volta, da una Volkswagen. Il bilancio, fortunatamente, è leggero: un uomo, ferito, è finito all’ospedale in codice giallo. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la polizia Locale. Tra i testimoni dello schianto c’è Walter Rebel Carta, noto artista cagliaritano e titolare dell’officina che, solo per questioni di metri, non ha subìto danni: “La Ford ha travolto la mia Harley Davidson, regolarmente parcheggiata”. E la mente di Carta è andata subito a tre anni fa. Un altro incidente, un’auto impazzita guidata da un sessantaseienne che si era andata a schiantare contro lo stesso Walter Rebel Carta, in quel momento in sella ad una delle sue moto. “Era stato terribile, ero finito all’ospedale con entrambe le gambe fratturate e avevo rischiato di morire”. Infatti, le sue gambe erano rimaste schiacciate e lui era ruzzolato sull’asfalto.

“Qui, in viale Elmas, in troppi non rispettano i limiti di velocità. Oggi, fortunatamente, ad avere la peggio è stata la mia Harley. Ringrazio il cielo che, al momento dell’incidente, mi trovavo all’interno della mia officina”.