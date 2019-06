Paura a Cagliari, incendio vicino al ponte di via Po: le fiamme sfiorano le auto

Paura nella notte a Cagliari per un incendio scoppiato in un’area verde a pochi metri dal centro commerciale di Santa Gilla. Il rogo vicino al ponte di via Po, con le fiamme che hanno incenerito alcuni alberi e un canneto. A lanciare l’allarme i tanti automobilisti che si sono trovati a pochi centimetri dalle fiamme, come si può vedere nel video inviso da una nostra lettrice. Dal distaccamento portuale dei Vigili del fuoco è stato mandato un mezzo e un’autobotte e, dopo circa mezz’ora, le fiamme sono state spente e l’area è stata totalmente bonificata. Ancora ignote le cause del rogo.