Paura a Bitti, camion dei Vigili del fuoco finisce dentro una maxi buca

È finito dentro una maxi buca, in un tratto di strada dove il terreno era davvero molto “fragile” a causa dell’alluvione di sabato scorso, una autobotte dei Vigili del fuoco di Nuoro a Bitti. Il fatto è avvenuto un via Brescia, una delle strade più devastate durante l’ondata di maltempo della settimana scorsa. Nessuna conseguenza per i due pompieri presenti a bordo, per fortuna. Il mezzo è stato tirato su con un escavatore, come spiegano dal comando provinciale di Nuoro.