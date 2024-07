Paulilatino e Gadoni in lutto per la perdita di Roberto Daga, Giovanni Melis e Mario Sedda

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Uno scenario agghiacciante quello che si è presentato agli occhi dei soccorritori: i rottami delle moto sparsi ovunque, una macchina distrutta e 5 giovani coinvolti nel terribile schianto, per cause ancora da accertare, tra le moto e un Mercedes che viaggiava nel senso opposto di marcia. Un dosso, uno dei tanti presenti lungo la via, è stato l’ultimo che hanno percorso Daga, Melis e Sedda, rispettivamente 30, 32, 26 anni.

Le due comunità delle vittime, Melis era originario di Gadoni, sono strette alle famiglie, chiuse nel dolore, per la perdita dei loro cari. Piccoli paesi dove tutti si conoscono, come una grande famiglia che, come tale, piange stretta e unita, gli uni con gli altri. Tanti gli immigrati che vivono un po’ ovunque, per lavoro o studio, e che hanno appreso subito la triste notizia. Non hanno esitato a mostrare la partecipazione al lutto, anche solo con un messaggio o un ricordo postato sui social.

“Anche noi in Olanda abbiamo appreso la notizia del tragico incidente avvenuto vicino a Paulilatino, dove hanno perso la vita 3 giovani sardi, tra questi Giovanni Melis, un ragazzo di Gadoni che noi tutti conoscevamo” esprime commosso un cittadino di Gadoni.

“A volte la vita ci fa vivere bellissimi momenti di gioia, ma a volte e’ crudele con noi e soprattutto con i genitori e l’ intera famiglia di Giovanni, che in questo momento stanno attraversando un brutto momento.

Noi Gadonesi siamo tutti vicini a loro, con la speranza che possono superare questa grande perdita del loro figlio, fratello, parente, amico, una persona che abbiamo conosciuto e voluto bene.

Le nostre piu’ sentite condoglianze all’ intera famiglia.

Noi lo ricorderemo sempre nel nostro cuore”.