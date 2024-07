Paulilatino, devastante incendio nelle campagne: in azione canadair e super puma

Paulilatino – Nuovo devastante incendio nelle campagne del paese, 2 canadair, 2 elicotteri e un super puma in azione per domare le fiamme. Continua a bruciare la Sardegna e nuovamente il territorio di Paulilatino, interessato anche la settimana scorsa da un altro incendio in seguito a un incidente stradale costato la vita a tre motociclisti. Le fiamme, divampate verso le 16, sono ancora ben visibili come l’alta colonna di fumo. Si susseguono le immagini che giungono dal luogo come questa pubblicata nel gruppo “Incendi Meteo Info Sardegna Informa il Mondo” che, in tempo reale aggiorna i cittadini riguardo le emergenze. Sterpaglie e vegetazione a fuoco che minacciano aziende agricole e i residenti osservano disarmati l’evolversi della situazione, l’ennesima che ferisce ancor più il territorio sardo.