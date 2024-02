Patrick Zaki a Cagliari incontra gli studenti del Pacinotti e Alessandra Todde: “Liberate Ilaria Salis”

Patrick Zaki è a Cagliari. L’attivista per i diritti umani processato in Egitto e poi graziato dal premier Al Sisi, mossa che gli ha consentito di poter tornare in Italia, ha incontrato gli studenti del liceo Pacinotti per raccontare la sua storia e gli ultimi anni, fatti di carcere e di ricerca di libertà. Si è espresso a favore della sarda Ilaria Salis, reclusa a Budapest “Deve essere liberata, dobbiamo impegnarci tutti”. Zaki ha poi incontrato la neo presidentessa della regione, Aelssandra Todde. Un incontro informale, durato circa mezz’ora, durante il quale la Todde e Zaki hanno affrontato vari argomenti. Prima di tutto, però, c’è stato il “benvenuto in Sardegna” detto dalla Todde a Zaki: “Siamo una terra di pace, diritti e libertà”.