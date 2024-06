Pasticceria distrutta dalle fiamme a Pirri, le lacrime e la grinta di Emanuela e Andrea: “Danni ingenti ma ci rialzeremo”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Hanno iniziato sei mesi il loro più grande sogno imprenditoriale, dopo anni di gavetta e esperienza: lei in un ristorante del centro di Cagliari, lui in un supermercato. Emanuela Pala, 48 anni, e Andrea Cabras, 52, marito e moglie, stavano lavorando molto bene nella loro pasticceria, la San Valentino di via Murat a Pirri. Ieri il dramma, un corto circuito e le fiamme che divorano tutto il locale storico, aperto per la prima volta ventisette anni fa, quando la voglia di scommettere sulla ristorazione era ancora, quasi, un tabù. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio quando, purtroppo, aveva già avvolto bancone, cassa e macchinari vari. E ora bisogna ripartire da zero: “Siamo sconvolti, choccati. Avevamo iniziato a lavorare da ottobre”, racconta la donna. “Ultimamente il lavoro era aumentato, facevamo anche catering e rifornivamo diversi bar del capoluogo”. Si erano creati un buon portafoglio di clienti, quindi, riuscendo a far quadrare i conti. Ieri, l’improvvisa e inattesa mazzata li ha indubbiamente messi in ginocchio: “I danni sono molto ingenti, non li abbiamo ancora quantificati ma si salva davvero ben poco”. Sui social, nella pagina Fb ufficiale della pasticceria San Valentino, la coppia ha scritto un post per avvisare tutti i clienti di quanto capitato.

Ma in pochi non ne erano ancora a conoscenza, e i messaggi di vicinanza e solidarietà sono già tantissimi. Spicca quello del personal trainer cagliaritano Ruggero Ruggeri, caro amico della coppia: “Auguro a Emanuela e Andrea di rimettersi presto in piedi, sono due giovani tenaci e sono sicuro che ce la faranno”. Volontà confermate dalla quarantottenne: “Per fortuna avevo stipulato una polizza assicurativa, anche se so che non potrò riavere tutto indietro. Ma ci rialzeremo sicuramente, non so quanto tempo servirà ma ce la faremo”.