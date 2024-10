Passa 13 mesi in carcere a Uta per furto e rapina, assolto l’ex fidanzato di Miss Padania: “La fine di un incubo”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Assolto in primo grado e anche dopo la richiesta di Appello formulata dal pm che aveva chiesto una pena di dieci anni. Federico Marini, nato a Cagliari ma residente in Veneto e diventato famoso qualche anno fa per una relazione con la Miss Padania Benedetta Mironici, per la giustizia non è da inserire nella banda di malviventi che a marzo del 2019 aveva imbavagliato in casa e rapinato una coppia di anziani a Villasor, scappando poi su un’auto rubata e successivamente incendiata. Il nome di Marini era finito nei faldoni giudiziari anche perchè, indagando sulla rapina, le forze dell’ordine aveva scoperto in parallelo una vasta piantagione di marijuana e vari traffici di droga. Marini era finito in carcere dal 10 dicembre 2019 al 16 gennaio 2021 per rapina aggravata dal porto di pistola, furto d’auto con tanto di danneggiamento e ricettazione. Per l’accusa c’erano alcune intercettazioni telefoniche con discorsi legati alla fabbricazione di alcuni passamontagna, ritenuti proprio quelli calati sul volto dei malviventi, che lo incastravano. Invece, alla fine è andata in maniera diametralmente opposta.

“Una parte importante delle presunte prove verteva proprio sul colore dei passamontagna. Il mio assistito ne avrebbe ordinato cinque di colore bianco, invece è emerso che la banda fosse tutta vestita di bianco, con sul volto i passamontagna”. Federico Marini viene assolto in primo grado nel 2022, poi il pm fa appello ma il giudice conferma l’assoluzione. “L’interpretazione degli inquirenti relativa alle intercettazioni era legata al fatto che il mio assistito avrebbe confezionato 5 passamontagna di colore bianco. Le telecamere di sorveglianza e dalla stesse vittime hanno invece portato a visionare filmanti dove emerge che i componenti della banda avessero solo alcuni indumenti bianchi e indossassero, invece, dei passamontagna scuri. L’insieme delle altre intercettazioni è stato interpretato, in primo e secondo grado, come inidoneo a dimostrare un qualsiasi coinvolgimento di Federico Marini. Il mio assistito è felice, può finalmente tornare a vivere un’esistenza più serena lontano da certi riflettori che non si è mai meritato”.