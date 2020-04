Pasquetta “vietata” per tutti, ma le pecore girano indisturbate per le strade di Pirri, nella città deserta. I divieti del virus evidentemente non valgono….per tutti: ecco la foto di un nostro lettore che oggi alle 15 ha immortalato il solito gregge di pecore che insieme al pastore e al cane giravano tra via Montecassino e via Antioco Zucca. Anche grazie alla mancata presenza di auto e pedoni, il passaggio è avvenuto senza ostacoli: pecore “padrone” della Cagliari blindata nel giorno di Pasquetta.