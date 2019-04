Pasquetta nel Cagliaritano, scirocco sino a 80 km all’ora e arriva la polvere del Sahara

Scirocco con raffiche a 80 Km/h, accompagnate da pioviggini cariche di sabbia provenienti dal deserto Sahariano: questo lo scenario che si prospetta per la Pasquetta nel Cagliaritano, , dopo una Pasqua all’insegna della bufera di vento. Tra surfisti in difficoltà e tetti scoperchiati, mentre a Baradili la casa di una intera famiglia è finita avvolta e distrutta dal fuoco. Domani dunque le previsioni non sono buone: il tempo- secondo gli esperti di Capoterra Meteo ma anche di altri siti specializzati- peggiorerà ancora.