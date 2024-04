Pasquetta, gite con l’ombrello a portata di mano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pasquetta con l’ombrello a portata di mano: la gita fuori porta mette in movimento migliaia di cittadini che, tra mare, escursioni in montagna e visite ai siti archeologici, non rinunciano alla tradizione della passeggiata del lunedì dell’Angelo. Le previsioni meteorologiche sono incerte ma questo non scoraggia chi ha programmato di trascorrere la giornata fuori casa: molteplici le proposte che da settimane si susseguono per attirare i visitatori anche se quelle più gettonate rimangono le “gite fai da te”, quelle, insomma, con pranzo al sacco da trascorrere in mezzo alla natura. Il tempo, però, potrebbe riservate qualche spiacevole sorpresa, un brutto scherzo, oggi è 1° Aprile d’altronde, ai tanti avventurieri che, anche per smaltire le calorie di troppo ingerite con il pranzo pasquale, si sono messi in viaggio dalle prime ore del mattino. Ombrello dentro lo zaino da tirare fuori al momento opportuno, quindi: le precipitazioni sono previste nel primo pomeriggio, male che vada sarà una gita a metà.