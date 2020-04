Pasqua più dolce per i bimbi del Microcitemico di Cagliari, via alla raccolta fondi per le uova

Una Pasqua meno amara, e quindi più dolce, per i tanti piccoli pazienti del Microcitemico di Cagliari e del Cto. di Iglesias. A organizzare una raccolta fondi tutta speciale un gruppo di 3 studenti sardi, impegnati sin dal 2016 per regalare sorrisi ai piccoli in “battaglia”: Giacomo Cherchi, Paolo Sanna e Leonardo Cherchi. Ecco, di seguito, il loro appello: “In questi anni grazie a tutti voi attraverso un piccolo ma importantissimo contributo, abbiamo regalato un grandissimo sorriso ai bambini che ogni giorno combattono le difficoltà della vita all’interno delle mura ospedaliere. In un momento d’emergenza come quello che noi tutti stiamo purtroppo vivendo, abbiamo pensato “nel nostro piccolo” anche quest’anno a loro : i bambini. Pensando che meritino ancor di più di poter trascorrere una serena Pasqua nonostante tutto, attivando una raccolta benefica. Gli amici del Microcitemico, vorrebbero riuscire anche in un momento simile a regalare un sorriso ai bambini che ogni giorno combattono la loro “battaglia” nei reparti del Microcitemico di Cagliari e C.T.O di Iglesias. Basta un piccolo gesto per poter raggiungere un grande risultato: il loro sorriso. La raccolta terminerà giovedì 09 aprile 2020 in modo da poter consegnare le uova alle strutture ospedaliere il giorno 10 aprile 2020″.