Pasqua, il piccolo miracolo del Coronavirus: calano drasticamente i morti in Italia, diminuiscono i ricoverati

Pasqua, il piccolo miracolo del Coronavirus: calano drasticamente i morti in Italia e i contagiati. Il giorno di Pasqua porta buone notizie, e il dato di oggi sui decessi è incontrovertibile: i morti sono stati 431, con tre gli oltre 600 di ieri. In una sola giornata circa 170 in meno, si tratta del dato più basso in assoluto dal 19 marzo. Più o meno stabile invece il numero dei contagiati: ieri erano stati 1996, oggi 1984. La Protezione Civile riferisce che al momento in Italia sono ricoverate in terapia intensiva 3343 persone, 38 meno di ieri. Risultano invece ricoverate con sintomi 27847 persone, 297 meno di ieri. Quindi il calo è generale, la curva sta lentamente iniziando a calare e i risultati del distanziamento sociale si vedono, finalmente. Da una settimana intera inoltre stanno calando le 0ersone ricoverate con sintomi.

Ecco invece nel dettaglio la situazione in Sardegna. Sono 1.113 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 10.663 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 135, di cui 26 in terapia intensiva, mentre 768 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 102 pazienti guariti, più altri 35 guariti clinicamente. Invariato il numero dei decessi 73.

Sul territorio, dei 1.113 casi positivi complessivamente accertati, 191 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+6 rispetto all’ultimo aggiornamento), 84 (+2) nel Sud Sardegna, 34 (+1) a Oristano, 67 a Nuoro, 737 (+13) a Sassari.