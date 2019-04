Pasqua con l’allerta meteo in Sardegna: in arrivo venti di burrasca, mareggiate e possibili temporali. Ecco l’avviso di allerta meteo appena diramato dalla Protezione Civile e le zone coinvolte, si prevede un ponte di Pasqua e Pasquetta non certo con il bel tempo: “A PARTIRE DALLA NOTTE E FINO ALLE PRIME ORE DELLA GIORNATA DI LUNEDI’ 22 APRILE SI PREVEDE UN ULTERIORE RINFORZO DEI VENTI FINO A BURRASCA DA EST SUD-EST IN PARTICOLARE SULLA SARDEGNA SUD-OCCIDENTALE (IGLESIENTE, SULCIS ED ORISTANESE). SARANNO INOLTRE POSSIBILI MAREGGIATE SUI VERSANTI ESPOSTI DEL GOLFO DI CAGLIARI”. Gli esperti meteo parlano poi di possibili temporali anche di forte intensità nella tarda serata del 20 aprile e per le 48 ore successive, con possibili piogge intense in particolare nel settore meridionale e occidentale della Sardegna. Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.