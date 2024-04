Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pasqua all’insegna dell’alcol, super controlli dei carabinieri nel Cagliaritano: ritirate tre patenti. Nella tarda serata della domenica di Pasqua, a Senorbì i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica un 31enne di Samatzai il quale, durante un controllo alla circolazione stradale, alla guida del proprio automezzo, veniva sottoposto ad accertamento con alcoltest che riscontrava un tasso di 1,19 g/l. Al 31enne è stata dunque ritirata la patente di guida.

Nel corso del medesimo controllo, il passeggero dell’auto, un giovane di Samatzai, veniva trovato in possesso di tre involucri in cellophane contenenti complessivamente gr. 0,33 di sostanza stupefacente verosimilmente cocaina, un involucro di gr. 0,5 di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo eroina ed un involucro di gr. 0,22 di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo marijuana. Il giovane verrà segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nella serata del giorno di Pasquetta, a Villasor, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sanluri, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica un 47enne del luogo. s.s. A seguito di richiesta pervenuta al NUE 112, i Carabinieri si sono recati sulla SS196 al km. 12+100, ove si era verificato un sinistro stradale; infatti il conducente di un’Alfa Romeo Stelvio aveva perso il controllo del mezzo che, dopo aver impattato la recinzione di una pineta aveva finito la corsa ribaltandosi. Il conducente, rimasto illeso, è risultato positivo al test effettuato con l’etilometro. La patente di guida è stata ritirata. La viabilità stradale non ha subito alcun tipo di interruzione e nel sinistro non sono stati coinvolti altri autoveicoli.

Nelle prime ore della giornata di Pasquetta, a Quartu Sant’Elena, militari del Nucleo Radiomobile hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica un 32enne di Cagliari, il quale controllato a bordo della sua autovettura Fiat Punto e sottoposto ad accertamento con etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,90 g/l.

La patente di guida è stata ritirata.