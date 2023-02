Pasqua al Forte Village: una vacanza perfetta a due passi da casa

Il weekend di Pasqua è da tradizione un momento ideale per ritagliarsi qualche giorno di vacanza e relax. Per l’occasione, il Forte Village ha pensato ad un pacchetto che permetterà a tutti i residenti in Sardegna di staccare completamente dalla quotidianità, senza bisogno di lasciare l’Isola.

Una proposta a partire da 535 euro per persona che include un soggiorno di due notti da Sabato 8 a Lunedì 10 Aprile 2023 con trattamento in pensione completa (prima colazione, pranzo e cena con acqua minerale e vino della casa inclusi) e un ricco programma di attività per tutti.

Da non perdere il percorso gastronomico con l’attesa Cena di Gala della Domenica di Pasqua e il tradizionale pranzo del lunedì di Pasquetta con specialità della cucina sarda, italiana e internazionale.

Gli amanti dello sport potranno approfittare di una grandissima varietà di attività per tutti, dal torneo di paddle al tennis, passando per calcio, calcetto e basketball.

Il weekend di Pasqua sarà inoltre una straordinaria occasione per rilassarsi in spiaggia o in una delle esclusive piscine e per rigenerarsi nella nuova Acquaforte Spa, grazie all’ingresso giornaliero al percorso Talasso incluso nel pacchetto. Un percorso unico a livello internazionale, con le sue vasche di acqua marina con temperature da 39° a 25°, ricche di magnesio e di sodio, dalle straordinarie proprietà detossinanti, anti-infiammatorie, drenanti e rilassanti, per citarne solo alcune.

Nel family resort per eccellenza, inoltre, i bambini fino ai 13 anni soggiorneranno gratuitamente se in camera con i genitori. Ad aspettarli, una vacanza su misura nella Children’s Wonderland, con la Casa di BarbieTM e il “Mario’s Village”, un vero e proprio villaggio in miniatura, e le numerose imperdibili attività a loro dedicate.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare il numero 070 9218818 oppure inviare una mail a [email protected]

www.fortevillageresort.com