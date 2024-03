Pasqua al Forte Village: la vacanza per eccellenza

Si rinnova la proposta del Forte Village dedicata ai residenti in Sardegna che desiderano vivere una Pasqua indimenticabile a due passi da casa, staccare completamente dalla routine quotidiana e immergersi in un contesto di mare, gastronomia d’eccellenza, benessere e divertimento.

Il pacchetto proposto offre una vasta gamma di esperienze per tutti gusti e le età. Gli amanti dello sport potranno infatti approfittare di una grandissima varietà di attività, dal nuovo torneo di padel alla tradizionale “Easter Tennis” Cup, passando per calcio, calcetto e basket mentre per coloro che preferiscono il benessere il percorso Talasso dell’Acquaforte Spa incluso nel pacchetto proponeun’esperienza di rigenerazione e relax senza eguali, grazie al suo protocollo unico al mondo.

Nel family resort per eccellenza, celebrato anche durante i recenti Condè Nast Wellness & Spa Awards, i bambini e ragazzi fino ai 13 anni soggiorneranno gratuitamente se in camera con i genitori e potranno trascorrere dei momenti indimenticabili alla Children’s Wonderland con la Casa di BarbieTM e il “Mario’s Village”, un vero e proprio villaggio in miniatura, e partecipare alle imperdibili attività arts&crafts a tema pasquale a loro dedicate.

La cena di gala della Domenica di Pasqua e il tradizionale pranzo del Lunedì di Pasquetta saranno un’occasione per gustare la cucina sarda con i suoi piatti tipici pasquali, nonché la ricca scelta di specialità mediterranee e internazionali.

Il pacchetto a partire da 595 euro per persona include un soggiorno di due notti in camera doppia da Sabato 30 a Lunedì 1 Aprile 2024 con trattamento in pensione completa e un ricco programma di attività. Riservata a tutti i residenti in Sardegna, una speciale riduzione del 10% sulla prenotazione del pacchetto.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare il numero 070 9218818 oppure inviare una mail a [email protected]

www.fortevillageresort.com