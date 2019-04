Eventi culinari imperdibili come la prestigiosa cena di Gala della domenica di Pasqua ed il rinomato pranzo tipico del lunedì di Pasquetta, la ricca offerta di attività sportive tra le quali la Tennis Academy per lezioni individuali e di gruppo con la leggenda del tennis Karel Novacek, ex tennista ceco vincitore di 13 titoli in singolare e Best ranking al numero 8 nel ’91 e l’entusiasmante gara di Go Kart presso la pista presente all’interno del resort, sono alcuni degli appuntamenti che contribuiranno a rendere indimenticabile anche quest’anno la Pasqua al Forte Village.

Come non citare, inoltre, il prodigioso percorso di talassoterapia presso l’Acquaforte Thalasso & SPA, vero e proprio angolo di paradiso dove rigenerarsi e curarsi grazie alle prodigiose virtù dell’acqua di mare.

L’esclusiva proposta per la Pasqua 2019 al Forte Village comprende

Tre notti da sogno in pensione completa (prima colazione, pranzo e cena con acqua minerale e vino della casa inclusi)

Ingresso giornaliero alla “Acquaforte Spa” (riservato ai maggiori di 16 anni): ogni ingresso include il percorso integrato di talassoterapia con 6 vasche termali di acqua marina a varie concentrazioni di sale e temperature diverse, sauna, bagno turco e palestra

Cena di Gala della Domenica di Pasqua

Il rinomato pranzo del lunedì di Pasquetta

Intenso programma di attività sportive (tennis, calcio, rugby, calcetto e basketball, go kart)

Tornei sportivi e tantissime iniziative dedicate ai bambini.

I prezzi partono da 875 euro per persona con esclusive agevolazioni riservate ai residenti in Sardegna.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 070 921 8820 oppure scrivere a holiday@fortevillage.com

Loc. Forte Village – S.S. 195 Km.39.600 (09010)

Pula Cagliari, Sardegna