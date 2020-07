Parte l’estate utese con proiezioni cinematografiche e letture al parco S’Olivariu

L’estate utese verrà animata da una serie di eventi organizzati in collaborazione con la biblioteca comunale. Il progetto prevede una serie di letture al parco e di proiezioni nel pieno rispetto delle linee guida Covid.

Nel dettaglio ci saranno letture dedicate ai più giovani e agli over 65. Il tutto sarà completato con 4 proiezioni di film a tema. Particolare attenzione verrà riservata alle famiglie.

Si partirà mercoledì 29 alle 21.00 con la proiezione di un Film d’animazione dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Per proseguire i mercoledì sera fino a settembre con appuntamenti integrati letterari e cinematografici a tema nello splendido scenario del Parco del Comune in piazza S’Olivariu.

Il supporto dell’ evento verrà assicurato dalla Compagnia Barracellare di Uta. L’evento sarà totalmente gratuito. Vivamente consigliata la prenotazione per garantirsi il posto nel rispetto dei protocolli Covid 19. Grazie alla prevista cura del Parco gli spettatori potranno partecipare ad un momento a misura di famiglia e del tutto informale, infatti, basterà dotarsi di teli mare, sedie o spiaggine per gustarsi un bellissimo spettacolo.

Il Sindaco Giacomo Porcu: “Abbiamo ripensato l’estate utese per poter vivere le serate all’aperto e in sicurezza, garantendo la socializzazione e privilegiando le famiglie. Quale miglior occasione delle letture e le proiezioni al parco Comunale per metterci alle spalle i lunghi mesi di lockdown. Sembrerà di stare in spiaggia a godersi uno spettacolo unico per la gioia delle tante giovani coppie del nostro paese e non solo. Vi aspettiamo :Uta è Viva, Viva Uta!”

L’Assessora Federica Melis: “Abbiamo cercato di accontentare tutte le fasce d’età cercando di abbinare il divertimento senza dimenticarsi dell’importanza di leggere un libro”.