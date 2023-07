Parte “La nave della bellezza”, nuovo talent show di Mediaset per acconciatori e estetisti: sardi in gara

Un talent show tv per acconciatori ed estetisti. Al via gli incontri preliminari per partecipare al format di Confartigianato e Mediaset dedicato alla valorizzazione delle professioni della bellezza della persona. Per informazioni e candidarsi occorre compilare il form on line entro martedì 11 luglio. Lai e Serra (Confartigianato Sardegna): “Effetto “masterchef” per rendere il settore sempre più attraente e accattivante”.

Estetisti, acconciatori e tutti gli altri operatori sardi della bellezza della persona in un talent show tv, assieme ai colleghi di tutto il resto d’Italia, per mostrare la propria arte, il proprio estro creativo e le proprie tecniche, il valore del loro essere artigiano. Basterà, entro il prossimo martedì 11 luglio, compilare il form on line su https://sardegnaimpresa.it/talent/ e partecipare al webinar informativo del successivo 12 luglio.

Ciò sarà possibile grazie alla partnership tra Confartigianato e Mediaset che insieme stanno realizzando il nuovo format “La nave della bellezza”, sviluppato in collaborazione con The Lookmaker Institute, con l’obiettivo di costruire attraverso il piccolo schermo un modello di riferimento del professionista della bellezza.

“Nell’Isola operano 3.384 le imprese del settore, di cui 2.886 artigiane, che offrono servizi di acconciatura, manicure, pedicure e trattamenti estetici grazie anche ai 5.124 addetti – spiegano Maria

Amelia Lai e Daniele Serra, Presidente Regionale e Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna – un piccolo esercito a cui è dedicata l’opportunità di partecipare all’iniziativa con la propria professionalità e creatività, comunicando il valore dell’artigianalità, le potenzialità e “il bello” della propria attività attraverso un gioco-gara che ricalcherà il modello già collaudato dei programmi di cucina attualmente in onda. Una importante occasione di crescita di immagine e di affermazione degli operatori da

parte dei clienti nonché di aumento dell’appeal nei confronti delle attività da parte dei giovani. Inoltre queste occasioni dovranno fungere da stimolo anche per gli irregolari per trasformarsi in impresa”.

Ma non solo trucco e parrucco potranno raggiungere il grande pubblico attraverso le puntate che saranno registrate a bordo della nave Msc Grandiosa dal 22 al 29 ottobre 2023 e che andranno in onda su Mediaset Infinity: il total look prevede infatti che anche l’abbigliamento, le calzature ed i gioielli prodotti da imprese artigiane, giochino un ruolo di primo piano nel programma.

“La nave della bellezza – proseguono Lai e Serra – è un talent show in cui al centro c’è il concetto di bellezza da costruire, suggerire, raccontare, da un punto di vista estetico, dell’immagine, del make up

e hair styling. L’obiettivo che ci siamo dati è di fornire al settore del beauty una ribalta nazionale capace di raggiungere il grande pubblico comunicando il valore dell’artigianalità e della creatività proprie del settore. I nostri laboratori, da nord a sud, faticano a trovare collaboratori e nuovi imprenditori e non solo a causa dell’inverno demografico in atto”. “Contiamo su un “effetto “masterchef” per rendere il settore sempre più attraente e accattivante, soprattutto nei giovani – sottolineano Presidente e

Segretario – in termini di redditività, formazione, prestigio. Abbiamo l’occasione di attrarli mostrando loro quanto può essere interessante e originale lavorare nel settore del benessere”.

Per poter ricevere tutte le informazioni necessarie, e successivamente candidarsi alle selezioni, i professionisti interessati dovranno compilare, entro il martedì 11 luglio, il form on line su https://sardegnaimpresa.it/talent/ e seguire l’incontro webinar che si terrà il giorno mercoledì 12 luglio alle ore 21.00.

In ogni caso, operatori del settore della Sardegna per informazioni potranno anche rivolgersi alle sedi territoriali di Confartigianato.

Il talent avrà un prologo il 15 e 16 ottobre in Toscana e, successivamente, si svolgerà su una crociera di Msc dove i look makers si sfideranno con 30 minuti di tempo a disposizione, per creare un total look completo sulle modelle e adatto all’occasione d’uso scelta dalla giuria a inizio puntata. A loro disposizione trucchi, prodotti per capelli e vestiti tra cui scegliere per completare il look perfetto.

Il format televisivo andrà in onda su Mediaset Infinity e sarà suddiviso in trenta puntate. Non solo Lookmaker, giuria e conduttori. Altri protagonisti d’eccezione saranno infatti selezionati tra i 1.700 professionisti che compongono l’equipaggio della nave da crociera Msc Grandiosa.