Parroco vittima del Covid, Talana piange don Vincenzo Pirarba

Di



sardegna

“Lo ricorderemo non solo come Pastore della chiesa ma come Uomo di grande valore, che ci ha rappresentato e guidato in questi anni. Con immenso dolore e commozione vogliamo esprimere il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine per un vero testimone del Signore e della Madonna, a lui tanto cara. Grazie Don Vincenzo, riposa in pace”