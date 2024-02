Parola di Salvini: “In arrivo 83 milioni per le strade della Sardegna”

Parola del ministro Salvini a poco meno di tre settimane dal voto per le regionali, il 25 febbraio: sono in arrivo 83 milioni di euro per le strade della Sardegna. Bisogna recuperare tempo, dice il vicepremier, ascoltare i territori e smetterla con i “no” a tutto. Eppure, per oltre tre anni, l’assessore ai Trasporti della giunta Solinas era proprio un esponente della Lega, e negli ultimi due ancora al Carroccio è stata affidata la gestione dei lavori pubblici.

Gli effetti della programmazione concordata tra ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Anas produrrà per il 2024 e per il 2025 l’avvio di almeno 65 interventi, per un importo complessivo superiore ai 7,6 miliardi di euro in tutta Italia. ,

Per la Sardegna, 83 milioni destinati a diverse opere, come, ad esempio, la messa in sicurezza di alcuni tratti della statale 131 Carlo Felice. “Le opere oggetto di finanziamento sono quelle che, ad oggi – spiega una nota del Mit – hanno un maggior avanzamento progettuale e procedurale”. Eventuali risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 consentiranno di finanziare ulteriori interventi programmati nel territorio sardo. Soddisfazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini: “Siamo determinati ad ascoltare le esigenze dei territori e a recuperare decenni di troppi No”.