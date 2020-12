Parma-Cagliari 0-0, stavolta Di Francesco costruisce un bunker e conquista un pareggio

OTTIMO PUNTO DEL CAGLIARI A PARMA

di Gigi Garau

Pareggio a reti inviolate al Tardini. Il Cagliari esce indenne dalla prova del Tardini con una prestazione improntata sull’equilibrio tattico e il contenimento dei pericolosi attaccanti emiliani. Di Francesco si presenta a Parma con un turn over abbastanza singolare, fuori Marin e Pavoletti e dentro Oliva e Cerri dal primo minuto, inoltre Zappa ritorna nella sua naturale posizione di terzino destro (fuori Faragò) e quindi spazio al rientrante Nandez sulla fascia destra. Il Parma di Liverani è squadra pericolosa, specialmente nelle intuizioni improvvise di Gervinho che in passato ha punito i rossoblù, oggi in tenuta giallo-canarino da trasferta e con capitan Ceppitelli che scalpita in panchina.

L’arbitro è il Sig. Pezzuto che ha una certa difficoltà a fischiare i contatti fisici, cercando di far giocare le squadre a meno di falli evidenti. Il Parma parte bene e mette in difficoltà i rossoblù di Di Francesco che come capita di solito, mostrano delle difficoltà ad entrare in partita, Liverani dal canto suo, mostra il carattere dell’allenatore risoluto e non ci pensa due volte ad effettuare la prima sostituzione già al 17’, facendo uscire Scorzella e mettendo in campo Sohm, al 22’ Kucka alza i tacchetti sul volto di Rog ma Pezzuto lascia correre, al 23’ è Inglese a concludere in rete ma l’arbitro annulla giustamente per fuorigioco, al 24’ primo ammonito, è Oliva del Cagliari.

Al 32’ il Parma sfiora il vantaggio con Kurtic che spedisce di pochissimo fuori, Pezzuto assegna due minuti di recupero e poi manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di zero a zero. Il secondo tempo inizia con la prima sostituzione per Di Francesco, dentro Simeone e fuori Cerri, al 46’ è proprio il Cholito a concludere in porta ma Sepe è pronto, al 50’ Joao Pedro spizza di testa un cross di Nandez ma la palla finisce tra le braccia di Sepe, quattro minuti dopo ci prova Sottil ma il portiere emiliano si fa trovare pronto, poi è Inglese a concludere un cross di Gervinho senza fortuna, al 66’ Cragno si esibisce in ungrande intervento su tiro di Inglese, al 70’ si rivede capitan Cepitelli che lo scorso anno siglò una doppietta proprio qui al Tardini, esce Walukiewicz per infortunio, subito dopo Liverani fa entrare Ernani, Brunetta e Corneliusson al posto di Inglese, Karamoh e Gervinho, cinque minuti dopo Marin prende il posto di un Oliva spaesato e all’82’ è Carboni a rilevare uno stanco Lycogiannis. Pezzuto concede cinque minuti di recupero e l’ultima occasione è del Cagliari con una girata al volo di Joao Pedro che devia un ross di Zappa, poi triplice fischio finale e tutti sotto la doccia. Pareggio a reti inviolate per il Cagliari che ritrova un punto che alla fine muove la classifica e tiene dietro gli emiliani, una partita senza infamia e lode che riporta alla ribalta il rientro di Nandez e Ceppitelli, il migliore dei rossoblù senza dubbio Rog che da qualche giornata ha ritrovato la verve e l’agonismo che avevano caratterizzato le prestazioni della scorsa stagione, ottimo anche Nandez, soprattutto nella fase di interdizione e contrasto delle folate offensive degli avversari e come sempre un plauso a Cragno, chiamato poco in causa ma sempre pronto quando c’è da fare grandi parate.