Pari a Udine, il Cagliari ritrova la grinta e con Gaetano il cielo è sempre più rossoblù. Finisce 1-1 la battaglia in Friuli: il Cagliari pareggia con un guizzo di testa di gaetano e domina letteralmente nel secondo tempo, sfiorando la vittoria con la traversa di Lapadula. Ranieri ritrova la squadra dopo la minaccia delle dimissioni, manca solo il decollo per uscire dal penultimo posto. Per evitare la sconfitta è stato però decisivo il cambio di modulo: giocare con la difesa a quattro, con un ottimo Dossena e un insuperabile Mina, combattendo su ogni pallone, ha consentito al mister di usare finalmente gli schemi con cui ha ottenuto tanti risultati nella sua carriera. La squadra ha attaccato di più e meglio: dopo una prima mezz’ora di sofferenza, è uscita fuori segnando il gol del pareggio.

Un assist al bacio di Augello per Gaetano, il fenomeno arrivato in prestito dal Napoli al secondo gol con la maglia del Cagliari. Nella ripresa la squadra ha pressato su ogni pallone e anche il centrocampo fisico e tecnico dell’Udinese ne ha risentito, con il Cagliari padrone della partita. Arriva un pareggio che interrompe la striscia di quattro sconfitte consecutive, ma potrebbe essere la svolta della stagione. La squadra che è andata in ritiro da venerdì ha lottato e ha dato le risposte che Ranieri e i tifosi volevano. Ora servono conferme, a cominciare da domenica prossima contro il Napoli, e soprattutto punti per uscire dalla zona calda.