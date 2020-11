Molentargius, procedura di “Via” positiva per il progetto di tutela del parco

Si è conclusa con giudizio positivo la procedura di Via (Valutazione di incidenza ambientale) per il progetto di tutela ambientale dell’area del Bellarosa Maggiore, delle vasche del retrolitorale e della piana di Is Arenas nel Parco naturale regionale Molentargius-Saline.

“Ringrazio la Regione e l’assessore all’ambiente Gianni Lampis – dice il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu- oggi abbiamo finalmente la possibilità di far nascere un parco naturalistico di enorme interesse”. “Rammento- prosegue il sindaco- che l’Accordo di programma su Molentargius quadro si basa su due punti”. Il primo prevede il ripristino della piena circolazione delle acque salate (oggi stentata) e della correlata realizzazione di un sistema fotovoltaico di circa 200 kw di picco. Il secondo, un’azione ambientale sulla piana con l’esproprio di circa 35 ettari, nuova agricoltura sociale, nuove aree verdi, impianti irrigui e il recupero di un piccolo sistema di abbattimento microbico delle acque depurate di Abbanoa, prima dell’immissione nella rete del Parco “Inoltre- prosegue Paolo Truzzu- assicureremo l’avvio del recupero di manufatti tradizionali come gli argini e nuovi come l’impianto fotovoltaico che spingono questa bellissima area protetta verso la ripartenza ecosostenibile della salina”. Il Parco di Molentargius ha tutto per rappresentare un’esperienza unica nel suo genere. Un luogo dove vive fauna selvatica e protetta, adatto per la ricerca in campo naturalistico e interessante per un turismo ambientale che attiri visitatori da tutto il mondo.