Parco del Simbirizzi, ecco la discarica abusiva dei furbetti della differenziata: “Area verde deturpata così”

Salve, sono un vostro lettore volevo segnalarvi la situazione di degrado in cui versa il parco del Simbirizzi! Mentre da una parte si combatte una battaglia per l’ambiente cercando di sensibilizzare le persone a inquinare di meno, dall’altra, a pochissima distanza da ben due “isole ecologiche” (segnate dai punti rossi) e la “guardia del Simbirizzi” (segnata dal punto verde) sorgono delle discariche abusive ove oltre a rifiuti urbani si trovano addirittura rifiuti speciali dannosissimi per l’ambiente e documenti intestati riconducibili quindi a questi criminali sporcaccioni. Chi frequenta la zona nel tempo libero e non, avrà sicuramente notato un aumento esponenziale da quando é subentrata la differenziata in alcuni comuni limitrofi e il conseguente aumento di “svuotacantine” di varie nazionalità! É un vero peccato che un area verde come quella del Simbirizzi, a due passi dai centri urbani, venga cosi maltrattata! Servono più controlli, i mezzi e le teconologie ci sono… Ci vorrebbe anche un pizzico di volontà in più da parte delle istituzioni!

Romeo Satta