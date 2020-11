Un 50enne residente nel Cagliaritano ha pensato bene di parcheggiare il suo autocarro con a bordo un serbatoio di olio nella pedona in legno dell’area pedonale, al Poetto. Ovviamente a causa del peso la passerella ha ceduto e lo stesso mezzo sprofondato al di sotto, restando incastrato. E’ stato necessario l’intervento di una gru per disincastrarlo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso e la conta dei danni.