Parcheggi esterni pieni, stalli vietati per una disabile nel cimitero di Cagliari: “Occupati dalle auto dei dipendenti”

Fuori dal camposanto i parcheggi, in parte ridotti sino a domani a causa delle varie celebrazioni del ponte dei morti, non sono molti. E una coppia di cagliaritani, lei disabile al 100%, non ha potuto trovare uno stallo sicuro dentro il cimitero di Cagliari. A raccontare il fatto, con un post sulla pagina pubblica di Fb La Mia Cagliari, è Roberto Galici: “Oggi mi sono recato a San Michele con mia moglie disabile al 100% dai miei defunti. I parcheggi riservati erano già occupati e allora ho chiesto di poter parcheggiare all’interno. Apriti cielo”, racconta. “I due inservienti mi hanno bloccato dicendomi che era interdetto il passaggio a qualsiasi auto”. Galici, però ha notato alcuni stalli gialli, col disegno della carrozzina, quindi riservati ai diversamente abili, e ha chiesto perchè non potesse utilizzarne uno: “Alla mia domanda di chi fossero le auto parcheggiate all’interno mi è stato detto che erano dei dipendenti”.

“Ora manderò una Pec al comune per chiarimenti e dovranno rispondermi perché i disabili debbano vedersi negati i propri diritti. Le foto sono state fatte all’interno del cimitero e come si vede i park disabili erano liberi o occupati da auto dei dipendenti che non avevano diritto”.