Parata Disney, concerti e dj: venerdì via alla Fiera Natale a Cagliari

Venerdì via alla Fiera Natale. L’inaugurazione alle 10 in viale Diaz, con la Parata delle Mascotte della Disney. Babbo Natale sarà a disposizione delle foto ricordo. E poi spettacoli fino alle 12.30, alle ore 15.00 trucca bimbi e alle ore 17 concerto di musica anni ’80, ’90 e 2000 del complesso Big Mama. Spazio anche alla baby dance e tantissime altre attrazioni per piccoli e anche per grandi. Aperto anche il Luna Park.

“Abbiamo fortemente voluto l’iniziativa”, spiega l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, “per dare la possibilità a tutte le famiglie indistintamente di respirare l’aria Natalizia e potersi divertire in totale serenità”.

Possibile anche visitare gli stand allestiti da artigiani e ideatori delle opere di ingegno. Gli altri appuntamenti sabato 9, domenica 10, sabato 16 e domenica 17 dicembre.