Papa Wojtyla a Cagliari, 19 ottobre 1985: una intera città si fermò per lui insieme a tutti i bambini delle scuole. Nella bellissima foto di Antonio Marongiu la visita del Pontefice in una Cagliari che era guidata dal sindaco De Magistris, il Papa nella sua visita incontrò anche i minatori di Monteponi, i detenuti di Buoncammino, i malati del Brotzu. Qui è ritratto nella zona dei Giardini Pubblici. Il Papa girava ancora con la camionetta blindata dopo avere subito pochi anni prima l'attentato in piazza San Pietro.