Papa Francesco chiede il perdono ai Rom: “Sono stati discriminati pure dai cristiani”

Papa Francesco, in occasione del suo viaggio in Romania, chiede perdono al popolo rom per le “discriminazioni”, le “segregazioni” e i “maltrattamenti” subiti. Francesco si è profuso nel “mea culpa” in occasione dell’incontro con la comunità rom di Blaj: un evento senza precedenti nella storia della chiesa. Il n ostro giornale partner Quotidiano.net rivela nei dettagli: “”La storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici non sono estranei a tanto male. Vorrei chiedere perdono per questo. Chiedo perdono – ha detto -, in nome della Chiesa al Signore e a voi, per quando, nel corso della storia, vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Cainoinvece che con quello di Abele”. Con questa dichiarazione il Papa ha chiuso la visita di tre giorni in terra rumena. E ancora ha chiesto ai rom di condividere con gli altri i loro valori, quelli della vita, della protezione dei più deboli, della famiglia”.