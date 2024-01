“Papà, fammi un bonifico di 750 euro” ma è una truffa: la vittima è un pensionato di Dolianova.

Dolianova, denunciato per truffa aggravata un ventitreenne lombardo. Circa un mese fa un settantunenne, pensionato del posto, ha ricevuto una comunicazione su WhatsApp da un numero mobile a lui sconosciuto. Apparentemente si trattava di sua figlia, che lo informava di aver variato il vecchio numero telefonico e gli chiedeva di inviarle la somma di 750 euro, mediante accredito su una carta Postepay, in quanto in difficoltà nel pagamento di alcune bollette. Il genitore non si è preoccupato di verificare telefonicamente le informazioni e ha inviato quasi subito un bonifico alla ragazza. Guarda caso la giovane vive proprio a Cinisello Balsamo, dove l’impostore era riuscito in qualche modo a carpirle il numero telefonico del padre. I carabinieri sono riusciti a identificare in concreto il titolare della carta nella quale il denaro è andato a confluire.