Paolo Truzzu: “Con noi un cantiere in ogni Comune sardo, 5 Stelle e PD vogliono creare assistenzialismo”

Paolo Truzzu parla davanti a 3500 persone alla Fiera di Cagliari e, prima degli interventi di Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni va subito all’attacco di 5 Stelle e PD: “Hanno in mente di utilizzare la Sardegna come cavia e noi non glielo permetteremo. Più che elezioni regionali mi sembra di vivere una campagna elettorale comunale, dove stanno accusando il sindaco di tutto. Si dimenticano di dire che Cagliari è prima città del sud Italia per qualità della vita. Come a Cagliari avremo un cantiere in ogni Comune, perché dietro ogni cantiere c’è lo sviluppo”.

Sì scaglia contro Alessandra Todde, “non ha visto e non sa, ma è l’unica, che Cagliari ha il più alto numero di pullman in Italia, ma solo perché lei è già arrivata al capolinea” e Giuseppe Conte, “ha detto che sono un ologramma, bene: il 26 febbraio ci vedrà arrivare tutti”.