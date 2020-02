Paolo Palumbo superstar, lo chef sardo malato di Sla girerà le scuole italiane

Paolo Palumbo, dopo il successo di Sanremo, presto girerà le scuole italiane per far conoscere agli studenti la sua storia e la sua canzone “Io sono Paolo”. A lanciare (meglio, a confermare) il progetto è Nunzia De Girolamo, volto noto della politica italiana, durante la puntata de “La vita in diretta” su Rai 1. La De Girolamo è rimasta affascinata dall’esibizione di Palumbo e, ovviamente, dal messaggio “fortissimo” che ha lanciato dal palco dell’Ariston, utile a creare nei giovanissimi una cultura consapevole della vita. La notizia trova spazio anche su vari siti nazionali, tra i quali Il Messaggero.

Nunzia De Girolamo si è già sentita col ministro Dario Franceschini e la settimana prossima ci sarà un incontro “dedicato”, con la sua collega della Pubblica Istruzione, proprio per definire tutti i dettagli.