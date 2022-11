Panni e traverse per anziani e disabili, consegne in ritardo: disagi per centinaia di famiglie a Cagliari

“Proseguono i gravi ritardi nella consegna a domicilio degli ausili ad assorbenza per persone incontinenti. La Società Santex S.p.A., vincitrice della gara d’appalto, non ha mai garantito il servizio in maniera efficiente come previsto dal bando. I pannoloni e le traverse devono essere consegnati direttamente al domicilio indicato dal paziente con cadenza trimestrale, mentre in precedenza i presidi venivano consegnati tramite le farmacie convenzionate. Purtroppo i tempi di consegna non vengono mai rispettati. Centinaia di famiglie nel solo territorio del Cagliaritano denunciano gravi ritardi e lamentano di non riuscire nemmeno a contattare la società per avere spiegazioni in merito”.

“A distanza di sette mesi dal deposito di una mia interrogazione a riguardo, rimasta senza risposta, nulla è cambiato: le forniture sono ancora insufficienti e sempre in ritardo. Le famiglie si trovano costrette ad acquistare a proprie spese i panni e in questo momento in cui il caro bollette sta divorando tutto il potere d’acquisto delle famiglie non è ammissibile che i cittadini debbano farsi carico di un’ulteriore spesa che non compete loro”.

Così il consigliere regionale del M5s Michele Ciusa ribadisce la necessità di un intervento urgente della Regione affinché cessino i disagi.

“Con il cambio di modalità di fornitura dei panni, che prima prevedeva il ritiro in farmacia e oggi la consegna direttamente a casa, potevano essere tollerati dei rallentamenti in fase iniziale. Ma adesso, a distanza di tanto tempo, non è tollerabile questa situazione. Chiedo pertanto alla Regione di prendere seriamente in considerazione tutte le iniziative più utili affinché il servizio venga erogato nei giusti modi e nei giusti tempi”.