Panico sulla statale 130: auto in corsa prende fuoco

Momenti di panico questa mattina sulla statale 130. Un’auto in corsa ha preso fuoco al chilometro 35 in direzione Iglesias. Sul posto attorno alle 11:15 sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias. Gli operatori hanno spento le fiamme che hanno coinvolto il mezzo e messo in sicurezza la sede stradale. Le cause sono in fase di accertamento, si pensa a un corto circuito.