Pamela, mamma di sei figli: va a scuola per il colloquio con un’insegnante e muore a soli 43 anni

Una tragedia avvenuta a Montesilvano, in provincia di Pescara. Una giovane mamma di 43 anni, Pamela Valeri, si è sentita male mentre si recava a un colloquio con un insegnante di uno dei suoi 6 figli. Pamela stava salendo le scale dell’istituto quando si è accasciata, lo scorso 11 marzo. Ha lottato per vivere fino a ieri, quando un arresto cardiaco l’ha portata via. Una perdita tremenda che ha colpito la famiglia di Pamela e tutta la comunità di Montesilvano. Una donna descritta da tutti come gentile e generosa, nonostante i suoi problemi di salute al cuore. Una bontà e un amore verso il prossimo che Pamela ha dimostrato fino all’ultimo, donando i suoi organi. La famiglia ha, infatti, disposto la donazione come desiderato dalla 43enne. I funerali si terranno questo pomeriggio al Palacongressi della città per consentire a più persone possibili di partecipare.