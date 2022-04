Palloncini e lacrime, Cagliari dice addio a suor Giuseppina Derudas: “Avevi la gioia negli occhi”

Di Paolo Rapeanu



apertura

Folla al funerale della 78enne travolta da un’auto in via Puglia, strapiena la chiesa della Medaglia Miracolosa. In prima fila le sue consorelle e i tanti bambini della scuola materna di San Michele: “Prega per noi anche dal cielo, suor Giuseppina”