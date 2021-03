Palestre chiuse a Cagliari, la beffa nonostante la zona bianca: “Basta, fateci riaprire”

Palestre e piscine ancora chiuse. Davide Dotta,

gestore di una delle palestre più frequentate di Cagliari, a Radio Casteddu: “Fateci riaprire in sicurezza”.

“Siamo in attesa di notizie un po’ più certe, c’è un po’ di confusione. Ho comunicato ai nostri soci che devono avere ancora un po’ di pazienza e io posso solo augurarmi che questo weekend la situazione si sblocchi perché, a fine settimana, dovranno fare ancora la conta dei numeri, tra positivi e contagiati, e speriamo di rimanere in zona bianca e che ci venga data qualche certezza in più. La norma, in questo momento, pare non sia chiarissima. Ognuno fa le sue scelte ma noi abbiamo bisogno di un po’ di certezze”.

“È passato un anno dall’inizio della pandemia e abbiamo aperto solo nel periodo estivo in cui non c’è la mole di lavoro che abbiamo negli altri periodi della stagione. Sono d’accordo che la zona bianca vada gestita bene però, ormai, sono passate quasi 3 settimane e mi auguro che ci diano qualche informazione in più”.

Risentite qui l’intervista a Davide Dotta del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

https://www.facebook.com/castedduonline/videos/176683980736693/

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiocastedduonline