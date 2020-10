“Palestra chiusa a Capoterra, il Governo ci tratta come untori: quando arriveranno gli aiuti?”

Fabio Carcangiu è il coach, da un anno e mezzo, in una palestra capoterrese: “Crossfit e ginnastica posturale, tutti si allenavano distanziati e in sicurezza. Ho tanta rabbia e stress, abbiamo seguito le regole e, per tutta risposta, ci hanno nuovamente chiuso: assurdo”. GUARDATE la VIDEO INTERVISTA